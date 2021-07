Espoossa alkoi erikoinen välikohtaus, kun mies hyppäsi kauppareissulla olleen taksikuskin kyytiin, eikä suostunut poistumaan – oikeus tuomitsi molemmat

Kesken kauppareissun perheen nuorin lapsi oli tullut kauppaan ja sanonut, että autoon oli tullut istumaan tuntematon mies, joka ei suostunut poistumaan. Taksinkuljettaja meni paikalle ja pyysi autossa istuvaa humalaista miestä poistumaan. Hän kertoi, ettei ole töissä ja vieressä on taksitolppa, jossa on vapaita takseja.

– Tekoa on pidettävä vakavana, kun siitä on seurannut luunmurtuma, eikä teko sen vuoksi ole sakolla sovitettavissa. Autoa kuljettavan henkilön lyöminen on lisäksi erittäin moitittavaa ja vaarallista. Osa väkivallasta ja vammoista on kuitenkin jäänyt näyttämättä eikä murtuma ole ollut vakava, oikeus toteaa tuomiossaan, jonka se antoi perjantaina.