NBA-koripalloliigan suomalaistähti Lauri Markkanen jatkoi loisto-otteitaan, mutta hänen seuransa Utah Jazz taipui silti kauden toistaiseksi tylyimpään tappioonsa. Kotijoukkue Phoenix Suns musersi vieraansa pistein 118–96 ottelussa, joka oli myös Jazzille ensimmäinen liigakauden aikana pelattavassa NBA Cupissa.

Markkanen pussitti 33 pistettä ylittäen 30 pisteen rajan neljännessä peräkkäisessä ottelussaan. Hän on kauden viidessä ottelussa tehnyt keskimäärin 33,8 pistettä ja on sillä liigan pistemiesten tilastossa neljäntenä. Markkasen levypallokeskiarvo on 6,6, syöttökeskiarvo 2,2, torjuntakeskiarvo 0,8 ja riistokeskiarvo 0,6. Peliaikatilastossa hän on liigan seitsemäntenä keskiarvollaan 37,4 minuuttia per peli.

Jazz on voittanut kauden viidestä pelistään kaksi. Se kohtaa seuraavaksi vieraissa Charlotte Hornetsin maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

