Yksi ihminen kuollut talon tulipalossa – tuho havaittiin päiviä myöhemmin

Vapaa-ajankiinteistö sijaitsee syrjäisellä paikalla korkeiden puiden ympäröimänä ja siksi tulipalo on ilmeisesti ollut vaikeasti havaittavissa, poliisi kirjoittaa.

Tutkinnassa on selvinnyt, että palo on ilmeisesti alkanut myöhään torstai-iltana 16. marraskuuta. Palo on poliisin arvion mukaan jatkunut vielä perjantaiyönä.