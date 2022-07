Espanjan tasa-arvoministeriö halusi juhlistaa erilaisia kesäkroppia – kampanja rikkoi räikeästi kuvaoikeuksia

Espanjan tasa-arvoministeriön alaisen, Naisten instituutin keskiviikkona julkaisema kampanja "El verano también es nuestro" eli "Kesä on myös meidän" sai heti alkuun negatiivista huomiota. Taiteilija Arte Mapachen suunnittelemassa julisteessa on viisi erivartaloista, -ikäistä ja -rotuista naista. Yhdelle heistä on myös tehty masektomia eli rintojen poisto.