Espanjan pääkaupungissa Madridissa kerrostalossa sattuneessa romahduksessa kuolleiden ihmisten määrä on noussut neljään. Asiasta kertoo muun muassa espanjalaislehti El Pais.
Romahdus sattui eilen kesken talossa tehtävien rakennustöiden. Lehden mukaan ihmisiä etsitään vielä romahduksen jäljiltä.
Viranomaiset kertoivat aiemmin, että kymmenkunta rakennustyöläistä sai valtaosin lieviä vammoja turmassa.
Madridin kaupungin rakennustietokannan mukaan romahtanut talo oli toimistorakennus, jota oltiin muuttamassa hotelliksi.