Espanjan Fuengirolassa etsitään lomamatkalla kadonnutta suomalaismiestä – puhelin on ollut kiinni sunnuntaista saakka

Läheisen mukaan mies oli viettänyt lauantai-iltaa matkakumppaninsa kanssa Los Pacosin alueella, mutta jatkanut iltaa yksin. Kadonnut oli yhteydessä matkakumppaniinsa viimeisen kerran sunnuntaina aamupäivällä. Siitä lähtien puhelin on ollut kiinni.

Kadonnut on 180 senttimetriä pitkä ja hänellä oli kadotessaan sininen paita, takki, farkut ja vihreä reppu.

"Ei ole kuulunut mitään"

Pulaan joutuneita suomalaisia auttava Costan enkelit -verkosto on ollut mukana kadonneen miehen etsinnöissä. Verkosto lähti etsimään miestä tiistaina heti sen jälkeen kun miehestä oli tehty virallinen katoamisilmoitus.

Costan enkelit on etsinyt kadonnutta Fuengirolan ympäristöstä ja alueen sairaaloista. Myös paikallinen poliisi on etsinyt kadonnutta muun muassa sairaalasta.

– Poliisi on ollut meihin yhteydessä, eikä ole edelleenkään kuulunut mitään. Hän on edelleen kadoksissa ja puhelin on kiinni, Costan enkeleiden perustaja Yoana Aktas kommentoi.