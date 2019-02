Esko Aho istuu Venäjän suurimman pankin hallituksessa – ei näe sen pakotteita ongelmallisena: "Kaikkea kanssakäymistä ei pidä lopettaa Venäjän kanssa pakotteiden vuoksi"

Reilu viikko sitten kerrottiin, että Aho on nimitetty myös yhdysvaltalaispankki JP Morganin neuvonantajaksi.

Aho sanoo nähneensä asiaan liittyviä faktoja, jotka ovat riittäviä perusteluksi sille on, että hän on käytettävissä venäläispankissa.

– Sanotaan, että se (Sberbank) on pakotteiden alla. Se on vain sektoripakotteiden alla, eli sen varainhankinta on rajoitettu. Ei muu toiminta ole vaarantunut.