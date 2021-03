Esitys kuntavaalien siirrosta annetaan tänään eduskunnalle – ehdokaslistoja voi vielä täydentää

Ehdokaslistoja voi vielä täydentää

Lakiesitystä kuntavaalien siirtämisestä on sorvattu pikavauhtia oikeusministeriössä. Kiirettä on aiheuttanut muun muassa 18. maaliskuuta koittava ehdokasasettelun vahvistamisen määräaika. On mahdollista, että esimerkiksi jo annettuja ehdokasnumeroita joudutaan muuttamaan, kun ehdokasasettelua on mahdollisuus täydentää vielä uuteen määräpäivään eli toukokuun 4. päivään saakka.