Esikoistaan odottava Salkkarit-tähti Johanna Anttila kertoo työskentelemisestä raskausaikana – äitiysloma alkaa jo häämöttää

Salatut elämät -sarjassa Joanna Lumijokea esittävä näyttelijä Johanna Anttila odottaa esikoistaan puolisonsa Juhan kanssa. Anttilan laskettu aika on maaliskuussa, mutta näyttelijä paiskii siitä huolimatta edelleen töitä suosikkisarjassa. Piakkoin edessä häämöttää kuitenkin äitiysloma.

– Hetken tässä ehdin vielä olla, maaliskuussa on laskettu aika, eli en kovin kauaa enää, hän kertoi MTV Uutisille Salkkareiden 25-vuotisjuhlissa.

Anttilan mukaan töiden tekeminen raskausaikana on sujunut yllättävänkin hyvin. Hän on säästynyt suurimmilta osin pahoinvoinnilta ja on jaksanut tehdä töitä kuten aiemminkin.