Esapekka Lappi tykittää uransa parasta vauhtia – kirsikka tuli vielä kakun päälle

– Odotin kyllä, että olemme täällä nopeita. Nyt taistellaan kärkitilasta ja vielä (Sebastien) Ogieria vastaan. Se on kyllä kirsikka kakun päälle. Oli aikamoinen päivä, varmasti yksi urani parhaista, 5,3 sekunnilla ennen Toyota-kuski Ogieria johtava Lappi summasi MTV Urheilulle.

– Ei saa nyt kuitenkaan liikaa tuudittautua. Vasta yksi päivä on takana ja puolitoista edessä.

Lappi korosti, että riskit loistivat toistaiseksi poissaolollaan. Pieksämäkeläinen keskittyi pitämään autonsa puhtaalla ajolinjalla. Lauantaina Meksikon rallin kuusinkertainen voittaja Ogier pistänee kaiken likoon, sillä mies ei aja maailmanmestaruudesta, joten mitään menetettävää ei ole. Suomalaiskuski on silti luottavainen.

– Tuntuu, että perusvauhtini on nyt hyvällä tasolla. En toki koe, että hirveästi voisi enää puristaa. Tietyissä paikoissa on vielä varaa, mutta tänään iltapäivällä me sen jo teimme. Mitään ei kannata muuttaa huomiseksi.