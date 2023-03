Esapekka Lapin hirmuvauhti yllätti – kehuja sataa joka puolelta: Jari-Matti Latvalalta nöyrä tempaus

– Vauhti on ollut hyvää ja oltiin kilpailukykyisiä kaikkien kanssa, Latvala veisteli.

– Tänään on ollut yllätys Esapekka Lapin vauhti. Esapekalla ei niin paljon ole kokemusta Meksikon kisasta. Siihen nähden huikean hyvä suoritus, Latvala kehaisi entistä alaistaan.

Lappi johtaa Ogieria 5,3 sekunnin erolla. Seuraaviin on kertynyt aikaeroa jo yli puoli minuuttia.

– Täytyy hattua nostaa. Hän on ajanut huikean päivän ja tekee (ajamisen) vaikeasi Ogierille. Ehkä odotin, että Ogi olisi iltapäivällä pystynyt puristamaan ohi, mutta kävikin toisin päin. Tulee mielenkiintoinen kilpailu, Latvala sanoi.

– Mielestäni Esapekka on tehnyt loistavaa työtä, joten onnittelut hänelle. Matka maaliin on vielä pitkä, ja taistelu on päällä huomenna. Yritämme hyökätä, mutta emme liikaa, Ogier sanoi.