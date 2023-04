Synkkä varjo Kalle Rovanperän huippukisan päällä – tässä Kroatian MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Kilpailun voittoa puolustaa Toyotan Kalle Rovanperä , joka on tämän kauden MM-sarjassa kolmantena ennen Kroatian osakilpailua. Edellä ovat Toyotan Sebastien Ogier ja Hyundain Thierry Neuville .

Kauden neljännellä kisalla on mittaa 301,26 erikoiskoekilometriä.

Kroatian MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 20.4.

Perjantai 21.4.

Lauantai 22.4.

Huolto C, Zagreb Fair (15 min)

Sunnuntai 23.4.

Kroatian MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 20.4.

Perjantai 21.4.

Lauantai 22.4.

Sunnuntai 23.4.

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa C More Max -kanavalta sekä C Moren suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna cmore.fi/mm-ralli.