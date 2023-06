Jari-Matti Latvalalta kriittisiä sanoja Toyota-kuskilleen – "Olemme menneet väärään suuntaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Katsuta ajoi ulos kolmannella vedollaan, kun auto pyöri kovasta vauhdista ympäri. Japanilainen on nyt kaatanut kilpurinsa neljässä viimeisestä kuudesta MM-rallista.

– Viime kauden lopulla otimme yhdessä hyviä steppejä eteenpäin ja pääsimme Takan kanssa asioissa etenemään. Nyt olemme sitten ottaneet takapakkia. Ulosajo oli siinäkin mielessä harmillinen, että Kenia on aina ollut hänelle hyvä kisa, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että auto saatiin kuntoon ja Taka pääsee kisaan. Se olisi ollut tosi paha juttu, jos hän ei olisi voinut startata ollenkaan.

Vaikka Kenian ralli on vasta alkutekijöissään, myöntää Latvala, että japanilaissuojatin vuosi on ollut tuskainen. Viime kaudella Katsuta ajoi tasaisesti ja ylsi kahdesti podiumille, mutta tänä vuonna ajoesityksiä on leimannut ailahtelevaisuus.