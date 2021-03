Esa Saarinen piti viimeisen luentonsa yliopiston professorina – talouden nobelisti ylistää suosikkiluennoitsijan hyvyyden filosofiaa

Tiedettä ei tehdä firmojen takia

– Yhteiskunnan intressi on tukea erilaista vapaata tutkimusta – myös sellaista, minkä hyötyä ei voi etukäteen tietää. Se tapahtuu pikkuhiljaa, kun ajatukset vilistävät.

Uutta ajattelua insinööreille

Saarinen sanoo, ettei hän ole enää vuosiin opettanut mitään suuria teorioita tai faktoja. Hän on halunnut välittää ajattelemisen ilosanomaa.

– On tärkeää, että me kykenemme ajatteluun, joka irtautuu totutuista laatikoista. Näin voimme hahmottaa laajempaa kuvaa asioista. Meidän pitää myös haluta tätä.

Yliopisto on avoin kaikille

Nobelisti ylistää: kovat tieteet tarvitsevat Saarisen filosofiaa

Jäähyväisluentonsa alla hän saa terveisiä New Yorkista. Columbian yliopiston professori Edmund Phelps sai taloustieteen Nobelin palkinnon. Hän on tuntenut Saarisen jo pitkään ja on vaikuttunut filosofin ajatuksista.