Esa, 81, joutui siirtämään 250 poroa Naton tieltä: "Kyllä on maailmankirjat sekaisin"

– Tietenkin me ymmärsimme ja neuvoteltiin siitä, että minkä alueen joutuu rauhoittamaan. Se on tämä Ruijantien kahden puolen, Kumpulainen kertoo.

Vanhempi sukupolvi pelkää maailmansotaa

Kumpulainen kokee, että Naton harjoittelu alueella on kuitenkin hyvästä, koska maailman tilanne "on mitä on".

– En mie erikoista ajattele, mutta kyllähän se hyvä on, että harjoitellaan kun nyt on maailmankirjat sekasin. On tärkeää että on valmius, jos meitäkin kohtaan tulee joitakin häiriötä, niin pikkusen pistetään hanttiin.