Esa, 32, on ollut asunnoton kahdeksan vuotta – näin hän pysyy hengissä

Kello on noin kolme iltapäivällä. Osa ihmisistä lepäilee sohvilla, jotkut sovittavat yhdistykselle lahjoitettuja vaatteita.

32-vuotias Esa kertoo olevansa asunnoton. Hänelle ”vepa” on tuttu paikka. Hän käy siellä usein aamupalalla tai lounaalla.

Asunnottomuuteen hän ajautui kahdeksan vuotta sitten erinäisien terveyshaasteiden myötä. Hän kertoo menettäneensä luottamuksen lääkäreihin ja moniin muihin apua tarjoaviin tahoihin – sekä yleisesti suurimpaan osaan ihmisistä. Esa kertoo, että lääkäreiden mielestä hänellä on skitsofrenia.

Harrastus

Esa kertoo viettävänsä päiviänsä usein kirjastossa. Hän tykkää katsella levyjen kansia ja tehdä itse taidetta muun muassa piirtämällä tietokoneella. Ykkösjuttu on kuitenkin musiikin editointi, johon saattaa kulua tuntejakin putkeen.

Hän laittaa muistikortin koneeseen kiinni ja avaa musiikkitiedostonsa. Hiirin kursori liikkuu levottomasti ympäri näyttöä. Ääniraidoilla on verkon ilmaisista äänipankeista ladattua musiikkia, jota hän on muokkaillut esimerkiksi erilaisilla ääniefekteillä.

Koko omaisuus on hänellä yllään ja käsissään kahdessa muovipussissa.

”Voisin olla ihan hereilläkin”

Liikkuminen on helppoa, kun tavaraa ei ole paljon. Vuorokaudessa tulee käveltyä pitkiäkin matkoja Pasilan ja keskustan alueella.

– Nukun mieluummin päivisin esimerkiksi tuolla vepassa. Yöllä olen liikkeessä, siten on helpompi olla.

Ihmisten ennakkoluulot hämmentävät

Alusta koostuu isoista kivistä, mutta täällä saa useimmiten olla rauhassa. Paikka on kuitenkin lähellä kävelytietä, johon näkösuojaa ei ole.

– Jos olen tuolla jossakin itsekseni makoillut… niin se ihminen, joka on minusta huolissaan, ei tule sitä sanomaan minulle, vaan soittaa poliisin paikalle. Eikös sen ihmisen kannattaisi itse tulla juttelemaan minulle?

Ihmisten asenteet asunnottomia kohtaan ihmetyttävät. Hän toteaa, että useiden ihmisten ennakkoluuloisuus on verrattavissa rasismiin.

– Jotkut ihmiset, jotka eivät tunne minua, tulevat joskus osoittelemaan. Tyypit osoittelevat, vaikka eivät tunne. Tuntuu, että he haluavat arvostella.

"Se olisi kateellisuutta"

Lämpöasteita hämärtyvässä Pasilassa on vielä lähes kymmenen. Talvella voi olla jopa 30 astetta tätä kylmempää.

Esa on ommellut itselleen viltin, jolla hän sanoo pärjäävänsä. Talvisin on tarvinnut makuupussiakin. Kylmyys on kuitenkin hänen mielestään ensisijaisesti mielentila.