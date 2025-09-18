Manchester Cityn tähtihyökkääjä Erling Haaland teki 50. maalinsa Mestarien liigassa.
Haaland onnistui maalinteossa Napoli-ottelun toisella jaksolla Cityn pitkän painostuksen päätteeksi.
Phil Foden nosti pallon linjan taakse Haalandille, joka puski pallon maaliin vieden Cityn 1–0-johtoon.
Maali oli Haalandille 50:s Mestarien liigassa. Samalla hänestä tuli kaikkien aikojen nopeimmin 50 maalia Mestarien liigassa tehnyt pelaaja. Haaland tarvitsi rajapyykkiin vain 49 ottelua.
