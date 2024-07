Erikoissyyttäjä: Valitan Trumpin syytteiden hylkäämisestä

Poikkeaa vakiintuneista ennakkopäätöksistä

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Cannonin päätös poikkeaa vuosikymmeniä vallinneista ennakkopäätöksistä, joita on tehty piirituomioistuimia korkeammissa oikeusasteissa.

Lehden mukaan erikoissyyttäjiä on vastaavalla tavalla nimitetty aiemmin tutkimaan muun muassa Watergate-skandaalia 1970-luvulla ja Iran-Contra-skandaalia 1980-luvulla sekä Trumpin Venäjä-yhteyksiä viime vuosikymmenen lopulla. Oikeudessa kyseisten erikoissyyttäjien nimitykset on johdonmukaisesti katsottu olleen laillisia, New York Times kirjoittaa.