Erikoislähetys klo 11: Koronatilanne juuri nyt – mitä Uudenmaan eristäminen käytännössä tarkoittaa?

Seuraamme myös koronatilannetta maailmalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä on ylittänyt tuhannen ihmisen rajan. Tartunnan saaneita on jo lähes 70 000, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Tartuntojen määrä Yhdysvalloissa on maailman kolmanneksi korkein. Edellä ovat Kiina ja Italia. Yhdysvalloissa tilanne on ankea erityisesti New Yorkin osavaltiossa. Yksinomaan New Yorkin kaupungissa viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 280 ihmistä.