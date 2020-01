Erikoislaatuinen japanilaismiljardööri jatkaa poikkeuksellisia edesottamuksiaan – etsii ”elämänkumppania” kanssaan kuuhun

Jokin aika sitten tyttöystävästään eronnut Mawzawa antaa kuutamoretkelle uuden määritelmän, sillä hän on jo valittu maailman ensimmäiseksi kuuturistiksi. Hänen on määrä matkustaa kuun ympäri vuonna 2023 SpaceX-yrityksen lennolla. Nyt mukaan tarvittaisiin vain miellyttävää naispuolista seuraa.

Hakemus tarkempi kuin moneen työpaikkaan vaadittu

Maezawa on antanut naisesta tarkahkot vaatimukset. Tämän tulee olla yli 20-vuotias, valoisa persoona, joka on aina positiivinen, kiinnostunut lähtemään avaruuteen ja toivoo maailmanrauhaa. Hakemuksessa kysytään myös hakijan pituutta, työtä, harrastuksia ja erikoistaitoja. Hakemuksessa tulee hakijan on myös kuvailtava parhaita puoliaan, käsitystään Maezawasta sekä liittää mukaan kuva itsestään.