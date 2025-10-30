Erotuomari Aleksi Rantala teki tavallisesta poikkeavan jäähykuulutuksen keskiviikkona jääkiekon SM-liigassa.

HIFK–JYP-ottelun toisen erän viimeisellä minuutilla jäähyaitioon passitettiin samaan aikaan kolme pelaajaa: HIFK:n Kasper Lundell ja JYPin Alexander True sekä Tobias Winberg.

Erotuomari Aleksi Rantala kuulutti Lundellin ja Truen väkivaltaisuusrangaistukset pelaajien numeroiden kera. Sen jälkeen hän ryhtyi kuuluttamaan Winbergin kiinnipitämisjäähyä, mutta tuomari ei nähnyt hänen numeroaan.

Tästä aiheutui tavallisesta poikkeavaa sanailua.

SM-liigassa toisena oleva JYP löi vieraissa sarjajumbo-HIFK:n 4–1-lukemin. JYPille voitto oli viides putkeen ja HIFK:lle tappio viides perätysten.