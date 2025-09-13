Lentopallon miesten Mestaruusliigan kauden aloitus siirtyy kuukaudella eteenpäin. Alkuperäisen aikataulun mukaan kauden oli määrä pyörähtää käyntiin ensi viikon lauantaina.
Viivästyksen taustalla ovat lentopallon MM-kilpailut, jotka alkoivat tänä viikonloppuna Filippiineillä. MM-turnaus loppuu 28. syyskuuta, mutta kausi ei voi käynnistyä vielä tuolloin, jotta pelaajat saavat riittävästi palautumisaikaa.
Kansainvälinen lentopalloliitto FIVB on aiemmin ollut höllempi kansallisten pääsarjakausien aloitusten suhteen arvokisavuosina, mutta nyt linja on tiukempi. Suomen lentopalloliiton tiedotteen mukaan FIVB ei hyväksynyt anomusta miesten pääsarjakauden alkamisesta alkuperäisessä aikataulussa.
Mestaruusliigan alun siirtymisen myötä kausi pitenee loppupäästä kymmenellä päivällä. Suomen mestari on selvillä viimeistään 17. toukokuuta. Naisten Mestaruusliigan kausi alkaa suunnitellusti 26. syyskuuta.