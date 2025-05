Erika Vikman nousee kansainvälisille lavoille

Erika Vikman keikkailee kansainvälisillä lavoilla syksyllä.

Erika Vikman keikkailee lokakuussa kolmessa Euroopan isossa kaupungissa: Lontoossa, Amsterdamissa ja Tukholmassa. Kyseessä on artistin ensimmäiset omat konsertit Suomen ulkopuolella Euroopassa. Vikman tuo keikoille mukanaan täysipituisen liveshownsa, kerrotaan Warnerin tiedotteessa.

– En malta odottaa, että Euroviisujen jälkeen näen vihdoin jälleen fanejani Euroopassa! Erika hehkuttaa.

Vikman on avoimesti kertonut, että toivoo Euroviisujen tuovan hänelle myös kansainvälistä huomiota ja keikkoja ulkomailla.

Erika Vikman on noussut kansainväliseen suosioon Ich Komme -hittikappaleellaan. Kappale nousi Suomen Spotifyn ykkössijalle, ja sitä on striimattu tähän päivään mennessä huikeat yli 16 miljoonaa kertaa. Kappale on noussut myös Spotifyn maailman viraalilistalle. Tänään maanantaina kappale on 18. sijalla.