Erika Vikman kipusi Euroviisujen vedonlyöjien tilastoissa

Erika Vikmanille povataan alustavien vedonlyöntitilastojen mukaan kovaa sijoitusta Sveitsin Euroviisuissa.

Lauantaina 8. helmikuuta selvisi Uuden Musiikin Kilpailun voitto ja sen myötä myös se, että Erika Vikman lähtee edustamaan Suomea toukokuussa Sveitsin Euroviisuihin kappaleellaan Ich Komme.

Kaikki Euroviisuihin osallistuvat maat eivät ole vielä valinneet edustajaansa, mutta vedonlyöntitilastot ovat jo alkaneet elää omaa elämäänsä. Viisufanisivusto Eurovisionworldin listaaman vedonlyöntitilaston mukaan Erika Vikman kappaleineen on tällä hetkellä kavunnut sijalle 4.

Tilaston mukaan Vikmanin voittomahdollisuudet olisivat 7 prosentin todennäköisyyden luokkaa. Suomea ja Vikmania edellä tilastossa tällä hetkellä ovat Ranska, Israel ja Ruotsi, joista viimeisin ei ole vielä valinnut viisuedustajaansa Melodifestivalenin ollessa yhä kesken.

Ruotsin alustava mutta kova sijoitus tilastossa pohjaa maan aiempaan viisumenestykseen: Ruotsi on voittanut Euroviisut seitsemän kertaa ja on voittojen määrällään viisuhistoriassa jaetulla ykkössijalla Irlannin kanssa.

Ranskan edustaja on Louane ja Israelin Yuval Raphael.

Sunnuntaina 9. helmikuuta Euroviisut vuosi toisensa perään suomeksi selostanut Mikko Silvennoinen ja viisuasiantuntija Anna Muurinen kertoivat Huomenta Suomen haastattelussa, miten vedonlyöntitilastoihin kannattaa tässä vaiheessa suhtautua.

– Mielestäni tämä on tosi kiinnostavaa. 12 biisiä on valittu, eihän me tiedetä yhtään, mitä ne loput on, 37 niitä on yhteensä. Varsin teoreettista, mutta tästä lähdetään, Muurinen kommentoi.

Silvennoinen muistutti, että vedonlyöntitilastojen veikkaukset alkavat jo silloin, kun yhtäkään kappaletta ei ole valittu vielä kilpailuun mukaan.

– On sillä sellaista merkitystä, että se motivoi Suomen delegaatiota ja tiimiä, pistää meidät vähän jännittämään. Kun siellä ollaan, niin pitää oikeasti olla tosissaan. Eli ainakin se luo sellaista potkua, koska nyt jos tämän UMK:n jälkeen me emme olisi olleet top10:ssä, niin olisi ollut syytä huolestua, Silvennoinen totesi.

Euroviisutilastot elävät ja tilanne voi muuttua siis paljonkin toukokuuta kohti mentäessä. Euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa 13.-17. toukokuuta.

Juttua muokattu 10.2. kello 9:40: Lisätty Mikko Silvennoisen ja Anna Muurisen kommentit.