Erdogan tukee Istanbulin uusintavaaleja – vaalit voittanut puolue näkee toimet laittomina

Turkin vaaliviranomainen määräsi maanantaina Istanbuliin uudet pormestarinvaalit. Vaalit on määrä järjestää kesäkuun 23. päivä.

Saksa ihmettelee Erdoganin kilpailijan tuloksen kyseenalaistamista

– Nämä vaalit eivät tule olemaan läpinäkyvät, mikä on käsittämätöntä, Maas sanoi.

Selkäsauna ensimmäinen 25 vuoteen

AKP:n eri puolilla maata kärsimien paikallisten vaalitappioiden arvioidaan ilmentävän tyytymättömyyttä Erdoganin harjoittamaan talouspolitiikkaan. Turkki on esimerkiksi vajonnut taantumaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, inflaatio on ennätyslukemissa ja liira on menettänyt arvoaan.