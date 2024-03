Epäilyttävä miljoonamaksu – supertähti rikkoi hiljaisuuden skandaalitapauksessa: "Varastanut ja kertonut valheita"

Los Angeles Dodgersia edustava Ohtani syyttää tulkkiaan varkaudesta. Ohtanin mukaan Mizuhara on varastanut pelaajan pankkitililtä miljoonia dollareita pelivelkojensa maksuun.

– Kaikki tämä on ollut täyttä valetta... Sain vasta muutama päivä sitten tietooni, että tällaista on tapahtunut. Ippei on varastanut rahaa tililtäni ja kertonut valheita, Ohtani sanoi.