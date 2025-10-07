Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii maanantaina tapahtunutta epäiltyä laitonta rajanylitystä Karjalan Pyhäjärvellä Kiteellä, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa.
Rajavartiosto havaitsi venäläisen uisteluveneen ylittäneen valtakunnanrajan ja käyneen Suomen alueella syvimmillään 50 metriä. Vene viipyi Suomen alueella noin kymmenen minuuttia.
Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta.
Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapahtuneen vuoksi yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.