Epäilty tapon yritys Kouvolassa – kaksi vangittu

OMA Kouvola 27.8.2025
Julkaistu 43 minuuttia sitten
Outi Jaatinen

outi.jaatinen@mtv.fi

Kaksi henkilöä on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä Kouvolassa, tiedottaa poliisi.

Kouvolassa ammuttiin kahta ihmistä keskiviikkona 27. elokuuta. 

Ampumisessa loukkaantui kaksi henkilöä. He saivat vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia vammoja.

Poliisi kertoi tiistaina, että kaksi ihmistä on vangittu. Heitä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Liisa Kunnas kertoo tiedotteessa, että välikohtauksessa osallisina olleet tunsivat toisensa entuudestaan. 

Tapauksen esitutkinta jatkuu. Tapaus siirtyy aikanaan syyteharkintaan. Poliisi ei tiedota asiasta enempää. 

