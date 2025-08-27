Kouvolassa ammuttu kahta ihmistä – poliisi ottanut kolme kiinni

Kouvolassa ammuttiin kahta ihmistä keskiviikkona.
Hätäkeskukseen tuli keskiviikkona 27.8. kello 16.48 ilmoitus, jonka mukaan Kouvolan Mertakujalla oli ammuttu ihmistä.
Paikalle menneet poliisipartiot löysivät kerrostalon pihalta henkilön, jolla oli ampumahaava. Ensihoito kuljetti hänet sairaalaan.
Partiot löysivät läheisestä metsästä toisen samaan tapaukseen liittyvän henkilön, jolla oli myös ampumahaava. Ensihoito vei myös hänet sairaalaan saamaan jatkohoitoa.
Poliisi on ottanut tapaukseen liittyen kiinni kolme henkilöä.
Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.