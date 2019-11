Entisen diktaattorin perillisillä valtava omaisuus: Lastenlapset omistavat 102 miljoonaa euroa ja 258 kiinteistöä

Francisco Francon seitsemällä lapsenlapsella on omistajuuksia seitsemässä eri yrityksessä. Niihin kuuluu muun muassa sijoitusyhtiö, logistiikkayritys ja kiinteistönvälitysyritys.

El Paisin mukaan lapsenlapsien omaisuus on yhteensä 102 miljoonaa euroa. Heidän omistuksessaan on 258 kiinteistöä. Niihin lukeutuvat muun muassa palatsi, 195 autotallipaikkaa, 29 kartanoa, viisi kaupallista kiinteistöä ja kolme maatilaa.

Suurin omaisuus perillisistä on Francisco de Asís Franco Martínez-Bordiúlla , jonka netto-omaisuus on 44,7 miljoonaa euroa. Hänen omaisuuteensa lukeutuu muun muassa 18 asuntoa, joista yksi on 349 neliömetrin kokoinen talo Serrano Streetillä. Hänen omistukseensa kuuluu myös lähes 1 200 neliömetrin kokoinen varastorakennus Madrisissa.