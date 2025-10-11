Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut nuoren suomalaisen ex-jääkiekkoilijan vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Tuomio tuli muun muassa vainoamisesta sekä lähestymiskiellon rikkomisesta. Ex-jääkiekkoilija oli vangittu kesäkuussa, jolloin hänen epäiltiin rikkoneen aiemmin annettua lähestymiskieltoa ja jatkaneen uhrinsa vainoamista viikkojen ajan.
Kiekkoilija on pelannut urallaan pienen määrän otteluita SM-liigassa. Mestiksessä hän on edustanut kahta eri seuraa. Hänellä on takanaan myös maaotteluita Suomen juniorimaajoukkueista.
Tuomio ei ole lainvoimainen.