Entinen Liiga-hyökkääjä hirmuvireessä – kahteen peliin 10 pinnaa! Katso tuore hattutemppu tästä

25-vuotiaan Niemisen kahden viime ottelun saldo on raju: kymmenen tehopinnaa. Viime tiistaina somerolaislähtöinen hyökkääjä leipoi 5–2-voitossa Kiekko-Vantaata vastaan neljä syöttöpistettä, ja lauantaina RoKia vastaan hän teki kolme maalia sekä alusti myös kolme osumaa.

Niemisen tähänastisen Mestis-kauden kertymä on 5+10=15 paunaa, kun hänellä on takana yhdeksän ottelua.

Niemisellä on huomattavasti Mestistä enemmän kokemusta SM-liigasta, jossa hän on pelannut 212 runkosarjaottelua (29+22=51) ja 23 pudotuspeliä (4+4=8). Nieminen on tahkonnut SM-liigaa sekä TPS:ssä että Pelicansissa, jota hän edusti kahdella edellisellä kaudella.