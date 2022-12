21 peliin 33 pinnaa tykittänyt suomalaishyökkääjä pääsee irti SM-liigassa

22-vuotias Perttu on merkitty JYPin kolmosketjun keskushyökkääjäksi, kun jyväskyläläiset kohtaavat tänään keskiviikkona kotonaan Hämeenlinnan Pallokerhon. Pertun rinnalla ketjussa hyökkäävät Aaro Vidgren ja joukkueen kapteeni Robert Rooba.

JYPin hyökkäyksestä on poissa sairastelun vuoksi Jere Lassila, ja pakistosta uupuu puolestaan maajoukkueen mukana oleva Sami Niku. Jyväskyläläisten alakertaan palaa HIFK-lainalta Niko Seppälä.

Perttu on pelannut alkukauden JYPistä lainalla keuruulaisessa Mestis-joukkueessa KeuPa HT:ssä. Jälki on ollut kovaa. Perttu johtaa Mestiksen pistepörssiä taottuaan kauden 21 peliin 33 (13+20) tehopistettä.

"On sitä odottanut aika pitkään"

– On kyllä odottavaiset fiilikset. On sitä odottanut aika pitkään. On hauskaa ja kiva päästä pelaamaan, Perttu sanoi.