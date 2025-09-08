Entinen Leijonat-puolustaja Kari Kinnunen on kuollut

Liikenneonnettomuudessa Vihdissä 26. elokuuta kuollut autoilija oli entinen Jokerien ja maajoukkueen jääkiekkoilija Kari Kinnunen, kertoi Ilta-Sanomat maanantaina. Kinnunen oli 82-vuotias.

– Isäni oli tulossa mökiltään Lohjalta Lepsämän suuntaan, kun hän ajautui rekan alle. Hän oli kuollessaan viisi päivää vaille 83-vuotias, kertoi Kinnusen tytär Pia Partanen IS:lle.

Kinnunen pelasi SM-sarjassa HJK:ssa ja Jokereissa kaikkiaan 218 ottelua vuosina 1962–74. Hän voitti Jokereissa seuran kautta aikain ensimmäisen Suomen mestaruuden kaudella 1972–73. Hän pelasi A- ja B-maajoukkueessa sekä nuorten maajoukkueessa ja toimi valmentajana muun muassa Jokereissa.