Entinen lapsitähti Adam Rich on kuollut 54-vuotiaana

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Adam Rich on menehtynyt 54-vuotiaana lauantaina 7. tammikuuta, kertovat TMZ ja CNN. Richin perheen mukaan näyttelijä menehtyi kotonaan Los Angelesissa, mutta kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen. Lähteiden mukaan Rich olisi löydetty kotoaan kuolleena, mutta asiassa ei epäiltäisi rikosta.

Rich tunnetaan parhaiten lapsinäyttelijänä Eight Is Enough -sarjassa, jota esitettiin vuosina 1977-1981. Sarjassa Rich esitti Bradfordin perheen nuorinta jäsentä Nicholasia.

Eight is Enough -sarjan lisäksi Rich näytteli 1970- ja 1980-luvuilla useissa muissa televisiosarjoissa sekä televisioelokuvissa. Rich nähtiin myös Baywatch-sarjassa vuonna 1993, jonka jälkeen hän vetäytyi televisiosta kymmeneksi vuodeksi. Vuonna 2003 hän esitti itseään David Spaden komediassa Dickie Roberts: Former Child Star sekä esitti samana vuonna myös Krokotiilimiestä Reel Comedy -televisiosarjassa.