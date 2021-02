Entinen kansanedustaja Simon Elo avautuu virheistään: "Herkästi sulkee silmiään asioilta, joita ei halua nähdä"

Elon mukaan puolueen toimijoilla on "läheisiäkin yhteyksiä" suomalaisiin äärioikeistolaisiin toimijoihin.

– Minun nähdäkseni perussuomalainen puolue on näiden kahden vuoden aikana mennyt juuri siihen suuntaan, mitä me lähteneet epäilimme eli enemmänkin yhden tai kahden asian liikkeeksi, jossa keskeistä on maahanmuutto ja EU-kritiikki.