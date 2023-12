Ensitreffit-Sallan joulu sai ikävän käänteen avanteen takia: "Siitä alkoi 10 tunnin kivut, krampit ja jännitys"

– Minun leikkaukseni oli oikeastaan korjausleikkaus, joka on kolmen leikkausalueen yhdistelmä. Pääasiallinen syy, miksi se tehtiin, oli se, että minulle tuli fisteli, joka kulki peräsuolesta emättimeen. Sitä tässä on yritetty korjata. Leikkaus sujui hyvin ja suunnitellusti ja kesti noin kuusi tuntia, Salla kertoi aiemmin MTV Uutisille.

Nyt Salla on läpikäynyt ensimmäisen, ja myös viimeisen, joulunsa avanteensa kanssa.

View this post on Instagram

Sallan kirjoituksen mukaan avanne on opettanut ja pitänyt hänet nöyränä. Myös hänen kehon kuuntelemisen taitonsa on kasvanut valtavasti.

– Siitä minulla on ristiriitaiset ajatukset: alussa olin pettynyt, mutta olen helpottunut siitä, että fisteli on edes osittain kiinni ja nimenomaan vaikeimmasta osasta. Nyt se on helpommin hoidettavissa, Salla kertoi aiemmin MTV Uutisille.