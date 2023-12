Ensitreffit-Sallalle tehtiin iso ja harvinainen leikkaus – yhtäkkiä toipuminen otti ison takapakin: "Oksensin koko yön"

Isoin yllätys valkeni vasta leikkauksen jälkeen

– Taysissa on ihanat avannehoitajat. Heille on voinut aina soittaa tai käydä tapaamassa. Facebookissa on myös suolisto- ja avanneryhmät, joista saa hyviä vinkkejä. Löysin Instagramistakin muutaman avanneleikatun, joiden kanssa olen saanut jutella. Siellä on sellaisia, jotka on leikattu aika samoihin aikoihin, niin heidän kanssaan on ollut todella kiva pallotella ajatuksia ja kokemuksia. Vertaistuki on ollut iso juttu.