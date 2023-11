Ensitreffit-Riian puhelimesta löytynyt Tinder puhuttaa – näin tuotanto vastaa

Pari on jo aiemmin kärsinyt väärinymmärryksista ja puolin ja toisin loukatuksi tulemisesta. Uusin käänne ei miellytä Aleksia.

Riia selittää Tinder-sovelluksen olemassaoloa seuraavan viikon jaksossa, joka on jo nähtävissä MTV Katsomo+ -palvelussa. Riia kertoo, että oli unohtanut Tinderin puhelimeensa.

– Rehellisesti sanottuna Riian reaktio, kun kerroin tästä, mitä se Tinder-äppi merkkasi siinä hetkessä, ei ollut niin suuri. Kun luulin, että kaikki on laitettu sivuun ja tämä on meidän välistä juttua, niin se reaktio.. yritin sanoa, että tämä on minusta loukkaavaa, Aleksi kertoo.