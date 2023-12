Ensitreffit-parin tulenarka tilanne kärjistyy – Töllötuomarit hämillään: "Riiaa selvästi pelottaa Aleksin käytös"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Riian ja Aleksin välillä nähdään erikoinen konfliktitilanne tiistain jaksossa . Pariskunta on kärsinyt jo aiemmin väärinymmärryksistä, vahvoista omakohtaisista tulkinnoista ja puolin ja toisin loukatuksi tulemisesta. Tällä kertaa tilanne kuitenkin kärjistyy ja Riia kertoo tuntevansa olonsa loukatuksi.

Ensitreffit-Riian ja Aleksin välit rakoilevat aivan yllättäen - "Meillä on haasteita"

– Ongelmana tässä on se, että katsojille ei näytetä tarpeeksi. Nyt moni on varmasti ihan hämillään, että mistä tässä on loukkaannuttu, Katja Lintunen sanoo.