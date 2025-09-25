Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Iinan ja Mikon häämatkan tunnelma muuttuu radikaalisti.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman viidennessä jaksossa Iinan ja Mikon häämatka saa surullisen käänteen, kun Iina saa ikäviä uutisia kotipuolestaan. Eläinlääkäri soittaa Iinalle ja kertoo, että hänen pitäisi tehdä päätöksiä sairastuneen Hönö-kissan osalta.
– Päätettiin, vaikka en kerkeä paikalle, niin annetaan Hönön nukkua pois, ettei tarvitse kärsiä, Iina kertoo.
Pariskunta teki surullisen uutisen jälkeen päätöksen häämatkan suhteen, joka selviää yllä olevalta videolta.