Ensitreffit-pari Ville ja Anniina viettävät neljättä hääpäiväänsä: "Unelmilla on välillä tapana toteutua"

– Neljäs hääpäivä. Kahden yrittäjän perheessä ei aina arki ole mitään ruusuilla tanssimista. Työpäivät venyy ja paukkuu ja kotikin on sen näkönen. Onneksi on tänä vuonna löydetty keino viettää yksi ilta viikossa treffien merkeissä. Ja toki sillon tällön saadaan pieniä irtiottoja arjesta muutaman vapaapäivän vietossa. Kiitos Ville näistä kaikista hetkistä kanssasi!



– Tämä viikonloppu vietettiin Helsingissä ja tänään käytiin parin vuoden tauon jälkeen ns. ETA pyhiinvaelluksella. Ja miten ihana kohtaaminen ihan sattumalta osui kadulla kohdalle. Viikonlopun aikana "häätulppaanitkin" oli alkaneet sopivasti kukkia.



– Vuosi sitten juhlittiin hääpäivää isommin, läheisten kanssa. Yksi häiden kohokohdista itselle oli Joel Hallikaisen laulu kirkossa. Pienestä asti Pekko-leffoja katsoessa olen haaveillut siitä hetkestä, olettaen että sellainen unelma ei koskaan toteudu. Vaan niinpä toteutui ja niin käsittämättömällä tavalla unelmilla on välillä tapana toteutua, yleensä rakkaiden ja rakkauden voimin. Sinä vieläkö viivyt mun vierelläin aallot raueten iltaan kun taipuu, Anniina päättää kirjoituksensa.