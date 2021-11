Ensitreffit alttarilla -sarjan Tuula ja Venla saapuivat TTK-yleisöön – paljastavat yksityiskohtia suosikkisarjasta

– Ohjelman aikana naiset tapasivat toisensa ja miehet tapasivat toisensa. Sieltä me toisemme bongattiin aika nopeasti. Silloin ei vielä saatu pitää yhteyttä, koska kuvaukset olivat kesken. Mutta heti niiden jälkeen Venla laittoi mulle viestiä ja mentiin kahville. Me ollaan kyllä pidetty yhtä sen jälkeen, Tuula kertoo MTV Uutisille.

– Ensin kiinnitti huomiota pikkuaisoihin, mutta sitten siihen tottui. Sitä on ollut ihan hauska seurata. Nyt alkaa olla vähän sellainen, ettei jaksa enää katsoa. Mekin ollaan isolla kaveriporukalla pidetty kisastudiota, että vähän sellaista kisaväsymystä. Mutta kyllä se on ollut tosi opettavista katsoa itseään, hän miettii.

– Nyt en ole seurannut mitään keskusteluja pitkään aikaan. Se ei enää kiinnostakaa niin paljon, mitä aikaisemmin. Jonkun verran tulee suoraan Instagramiin palautetta ja se on ollut pääosion kannustavaa ja positiivista. Sitä on kyllä kivaa saada, hän kuvailee.

– Instagramiin ihmiset on mulle tullut kirjoittelee positiivisia asioita. Se on ollut tosi kivaa ja niistä on tullut hyvälle tuulelle. Ihanaa, että ihmiset on lähestyneet, Venla komppaa.