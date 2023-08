Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu Venla muuntautui Barbieksi – jakoi videon lopputuloksesta

View this post on Instagram

– Minä sain töitä! Viime viikolla tehtiin soppari, eli nyt se on ainakin varmaa, että ensi vuodeksi uuteen kouluun. Olen tiennyt tästä jo jonkin aikaa, mutta nyt se on official, Venla iloitsi.

Venla kertoo, että opettajan työn saaminen on melkoinen "villi viidakko" ja sen vuoksi hän on erityisen onnellinen uudesta työpaikastaan.



– Jänskättää aika paljon ja on haikeeta jättää nykyiset kuviot, mutta samalla olen NIIN helpottunut, että on taas ensi vuodeksi kuvio. Tämä open työn saaminen on niin villi viidakko, jonka varmasti jokainen ope tietää. Nyt voin taas hetkeks hengähtää tämän asian tiimoilta ja kilistää sille! Venla kirjoitti.