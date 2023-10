Ensitreffit alttarilla -asiantuntijalta tärkeä treffivinkki uudessa vodcastissa: "On ihan hirveä tilanne, jos.."

Ihastumisesta ja parisuhteen löytämisestä on tullut nykypäivänä haastavampaa, koska nettideittailu on lisännyt valtavasti tarjontaa sinkkumarkkinoilla, ja liiallinen tarjonta tuottaa ongelmia.

– Jos ajatellaan aikaa taaksepäin ja esimerkiksi meidän vanhempia, niin kylällä on ollut muutama vaihtoehtoa ja olet sopeutunut siihen tilanteeseen, Myllymaa sanoo vodcastissa. – Nyt kun vaihtoehtoja on niin paljon – koko maailma täynnä, alat koko ajan miettiä, onko tämä nyt riittävästi. Nykyään haetaan vähän liikaakin valmista pakettia.

Monilla on olemassa jopa valmiit listat siitä, millaisen kumppanin haluaa.

Myllymaa on myös Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntija, ja ohjelmassa esiin tulevat parisuhteiden muodostamiseen liittyvät ongelmat näkyvät monien arjessa.

– Kyllähän parisuhteiden alkuvaiheessa pitää olla myös vähän särmää – ei saa liian helppoakaaan olla. Lisäksi pitäisi olla vähän kärsivällisyyttä. Mietin tätä nykypäivän "kaikki tänne mulle heti", että miten paljon silläkin on tässä tekemistä?

Ihastuminen voi olla myös liiallista

Jos toinen on kovin ihastunut ja osoittaa sen hyvin avoimesti, sillä voi olla kohtalokkaita seurauksia.

– On ihan hirveä tilanne, jos itse vielä haet omia tunteitasi ja toinen hönkii koko ajan päälle. Et silloin ehdi edes kuulostella sitä, mikä sinun oma fiilis on, Myllymaa sanoo.