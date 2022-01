Ensimmäiset avustuslennot laskeutuivat tsunamin runtelemaan Tongaan – tämä kaikki "ennennäkemättömästä katastrofista" tiedetään

YK:n arvion mukaan luonnonkatastrofi on vaikuttanut yli 80 prosenttiin Tongan sadastatuhannesta asukkaasta.

Apua tulossa myös meriteitseKansainvälisen avun toimittaminen on tähän asti ollut vaikeaa, koska lentokenttä on ollut tuhkan peitossa ja satamat ovat vahingoittuneet.

"Ennennäkemätön katastrofi"

Tongan hallinto on kuvannut katastrofia ennennäkemättömäksi ja on kertonut ainakin yhden kylän tuhoutuneen täysin. Satelliittikuvissa on näkynyt ainakin kymmeniä tuhoutuneita rakennuksia.