Tästä syystä merenalaisten tulivuorten purkaukset ovat rajuja – Tongan purkaus yllätti silti myös suomalaisgeologin

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tulivuori purkautui lauantaina eteläisellä Tyynellämerellä. Purkauksen voimasta taivaalle nousi jopa kilometrien korkuinen tuhkapilvi. Erikoista on asiantuntijoiden mukaan ollut äärimmäisen runsas salamointi.

– Tämä on ollut tähän päivään saakka aika tuntematon tulivuori, jota on hyvin vähän tutkittu ja osittain sen takia tämä oli niin yllättävä tapaus, Luonnontietellisen keskusmuseon geologi Arto Luttinen valottaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Sinänsä se on hyvin tavanomainen Tyynenmeren tulivuori, joka syntyy kun kivikehän laatat törmäävät ja syntyy magmoja. Muinaisuudessa siellä on ollut vielä nykyistä suurempi purkaus, mutta muuten se on ollut aika hiljainen jo satojen vuosien ajan, Luttinen jatkaa.

"Veden ja magman yhteiselo ei onnistu"

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tulivuori sijaitsee merenpinnan alapuolella. Se poikkeaa siis huomattavasti maan pinnan tulivuorista.

– Siinä on sellainen iso ero, että myös magman purkauksen alku on meren pinnan alla. Kun magma nousee kohti maan pintaa, siinä on merivettä välissä. Veden ja magman yhteiselo ei oikein onnistu ilman voimakasta räjähdystä.

Tilannetta voi verrata Islannin jäätikön peittämiin tulivuoriin – nekin räjähtävät helposti.

Tongan tapauksessa kävi Luttisen arvion mukaan niin, että veden ja magman kohtaamisen aiheuttama räjähdys muutti tulivuoren sisuksia.

– Muutos johti siihen, että myös tulivuoren syvässä osassa magmat purkautuivat räjähtämällä. Tulivuoren magmat ovat sitkaita, joista vulkaaniset kaasut eivät pääse kovin helposti pois. Se johtaa räjähdysherkkyyteen.

– Tässä oli myös sellainen triggeritapaus, että merivesi laukaisi sitä suuremman ja syvemmän purkauksen.

Pahin on todennäköisesti ohi

Ensimmäiset tsunamiaallot saapuivat Tongaan vain noin 20 minuuttia sen jälkeen kun räjähdys oli alkanut. Pahimmillaan aallot olivat noin 15 metriä korkeita.

Voiko tulivuori aiheuttaa vielä uusia tsunamiaaltoja ja räjähdyksiä?

– Luulen että valtaosa tutkijoista arvioi, että tässä oli tämänhetkinen pahin. Tämä on kuitenkin niin huonosti tunnettu tulivuori, että tuskin kukaan uskaltaa sitä kovin vahvasti vannoa. Kyllä se mahdollista on.

– Itse olen kallistunut siihen suuntaan että tämä purkaus oli niin suuri, että paine magmakammiossa on helpottanut joksikin aikaa.

Tulivuorten toiminnan ennustaminen on haasteellista.