Ensimmäinen sketsihahmopudotus kirpaisi Mikko Töyssyä ja Linda Wiklundia: "Tuntuu kollektiivisesti pahalta"

– No huh huh. Vielä aika käsittämättömät fiilikset. Adrenaliinitaso on vielä niin huipussaan, että tästä rauhoittuminen vaatii kyllä vähän aikaa seinään tuijottamista ja kenties jonkin juoman, Wiklund kertoi toisen livelähetyksen jälkeen.

– Ensimmäinen hahmopudotus on aina sellainen, että se vähän raapaisee, oli se sitten kuka tahansa. Tuntuu kollektiivisesti aika pahalta. Mutta tätä tämä on, se on pelin henki. Tämä on kuitenkin vain leikkiä. Mutta, kun tätä on yhdessä tehty, ja sitten joku viedään siitä pois, niin se on paha tunne, Töyssy kertoi Wiklundin kompatessa vieressä.