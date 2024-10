YK:n järjestö: Gazassa todellinen nälänhädän riski

Gazassa on todellinen nälänhädän riski, varoitti YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n johtaja Philippe Lazzarini keskiviikkona. Lazzarinin mukaan vaarana on, että Gazassa päädytään tilanteeseen, jossa nälänhätä tai akuutti aliravitsemus on jälleen valitettavasti todennäköistä. Hän viittasi tulossa olevaan talveen ja Gazan väestön heikentyneeseen immuunijärjestelmään. Lazzarini maalasi synkän kuvan Gazan humanitaarisesta tilanteesta. Hänen mukaansa Gazasta on tullut "eräänlainen autiomaa, joka on lähes elinkelvoton". Tiistaina tuli julki Yhdysvaltojen Israelille osoittama kirje, jonka mukaan Israelin on 30 päivän sisällä tehostettava avustuskuljetusten pääsyä Gazaan tai muuten Yhdysvallat rajoittaa sotilasapuaan Israelille. Sunnuntaina lähetetyn kirjeen ovat allekirjoittaneet Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin .

YK: Satojatuhansia jumissa Pohjois-Gazassa

Israel aloitti kymmenisen päivää sitten Gazan pohjoisosiin suuren hyökkäyksen, jonka aikana se on tehnyt useamman iskun myös Jabalian pakolaisleirille. YK:n mukaan Pohjois-Gazassa on loukussa satojatuhansia ihmisiä.



Humanitaarinen tilanne Gazan kaistalla on jatkuvassa äärimmäisessä hätätilassa, sanoi YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) palestiinalaisalueiden maajohtaja Antoine Renard tiistaina.



– Joka päivä on kamppailua avun tarjoamiseksi, sanoi Gazassa juuri vieraillut Renard tiistaina uutistoimisto AFP:lle.



Valtavat osat tiiviisti asutusta Gazan kaistasta ovat tuhoutuneet täysin Israelin hyökkäyksessä sen jälkeen, kun Hamas liittolaisineen hyökkäsi vuosi sitten Israeliin. Tilanne on nyt erityisen paha Pohjois-Gazassa, jossa Israel parhaillaan hyökkää.



– Pohjois-Gazan ihmiset ovat täysin riippuvaisia avustuksesta. Heillä ei käytännössä ole ollenkaan tuoreita ruoka-aineksia, pelkästään UNRWA:n ja WFP:n tuomia peruselintarvikkeita, Renard sanoi.



Renardin mukaan Pohjois-Gazan asukkaat ovat toistaiseksi selvinneet hengissä ruokasäilykkeiden varassa, mikä on hänen mukaansa "kestämätön" tilanne. Eteläisessä Gazassa tuoretavaran, kuten vihannesten ja hedelmien, saatavuus on hänen mukaansa paremmalla tolalla, joskin lihasta, kalasta ja maitotuotteista on sielläkin pulaa.



Saatavilla olevan ruoan hinta on myös viime aikoina noussut pilviin, ja monilla gazalaisilla on varaa ainoastaan WFP:n tukemien leipomojen leipään.



– Monille Gazassa se on ainoa tuore ruokatavara, jota he saavat. Se on elämänlanka koko väestölle, Renard sanoi AFP:lle.