Mäyräkoira käytti neuvokasta kikkaa paetakseen turvaportin yli: "Tämä jos mikä on tiimityötä"

Eräs fiksu mäyräkoira on ihastuttanut sosiaalisessa mediassa neuvokkuudellaan. Koiran omistaja on jakanut TikTokissa useita videoita koiristaan, joista suurin osa on mäyräkoiria.

Mäyräkoirilla on pitkät selät ja lyhyet jalat. Sen takia niiden on vaikea ylettää korkealle oleviin asioihin. Yksi mäyräkoira on kuitenkin ajan saatossa kehittänyt nerokkaan tavan, jolla paeta keittiöstä vapauteen. Se on nimittäin oppinut kiipeämään yhden isomman koiran selkään ja pikkuhiljaa opetellut hyppäämään selästä turva-aidan toiselle puolelle.